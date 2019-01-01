Алексей Пушков вошел в тройку лидеров самых популярных сенаторов Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным «Медиалогии» за 2019 год, тройку самых популярных сенаторов возглавляет спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Её медиаиндекс составляет 1 178 851,4. Второе место — у Алексея Пушкова, сенатора от Пермского края (716 059,4), который удерживает «серебро» на протяжении трех лет.Замыкает тройку лидеров Константин Косачев, глава комитета по международным делам СФ.

СМИ цитировали Матвиенко в связи с задержанием сенатора Рауфа Арашукова и делом Ивана Голунова. Известность и цитируемость Пушкова и Косачева связаны с комментариями по украинской тематике и международной ситуации.

Еще один пермский сенатор Андрей Климов не вошел в топ-10 и занял 11 строчку медиарейтинга.