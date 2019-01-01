Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 января
Увидели, запомнили, поделились! Редакция газеты «Пятница» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Глаз народа».
Горький вкус «Карамели». Лавина кипятка унесла жизни пятерых постояльцев пермского мини-отеля.
Рулевой экономики. Максим Решетников вошёл в состав федерального правительства
С вниманием и уважением. Президент России предложил поддержать семьи с детьми и помочь ветеранам
Недетская доза. Что будет после вступления в силу запрета на продажу снюсов несовершеннолетним?
«Не Брайан, не Джонсон, не англичанин…» Прошло уже более 100 лет с момента гибели в Перми великого князя Михаила Александровича и его секретаря — Николая Жонсона
Три сказочных дня. Пермяков погрузили в святочный фольклор
Неморская раковина. Пермский театр оперы и балета приобрёл новую акустическую ракушку
Афиша. Избранное. Куда пойти с 24 по 31 января.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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