Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 24 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Увидели, запомнили, поделились! Редакция газеты «Пятница» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Глаз народа».

Горький вкус «Карамели». Лавина кипятка унесла жизни пятерых постояльцев пермского мини-отеля.

Рулевой экономики. Максим Решетников вошёл в состав федерального правительства

С вниманием и уважением. Президент России предложил поддержать семьи с детьми и помочь ветеранам

Недетская доза. Что будет после вступления в силу запрета на продажу снюсов несовершеннолетним?

«Не Брайан, не Джонсон, не англичанин…» Прошло уже более 100 лет с момента гибели в Перми великого князя Михаила Александровича и его секретаря — Николая Жонсона

Три сказочных дня. Пермяков погрузили в святочный фольклор

Неморская раковина. Пермский театр оперы и балета приобрёл новую акустическую ракушку

Афиша. Избранное. Куда пойти с 24 по 31 января.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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