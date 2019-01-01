Григорий Серёдкин Минувшей ночью подрядчики вывезли из города 15 тыс. кубометров снега Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 23 января из Перми вывезено 15 тыс. кубометров снега. По данным синоптиков, в январе уже выпало 130% месячной нормы осадков, сообщает ТК «ВЕТТА 24».

Прошедшей ночью в Перми работали 285 единиц спецтехники и 160 рабочих. Работа по расчистке улиц продолжается. Со стороны городских властей ведётся контроль за подрядчиками, которые занимаются уборкой города от снега. По данным мэрии, хуже всего дела обстоят в Мотовилихинском, Свердловском и Ленинском районах.

Таких обильных осадков в краевой столице не наблюдалось 19 лет. Более снежным был только январь 2001 года.