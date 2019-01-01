Леонид Политов возглавил администрацию губернатора Бывший глава региона успел подписать приказ до своей отставки Поделиться Поделиться Твитнуть

Леонид Политов

Леонид Политов избавился от приставки «и.о.» и работает в качестве полноценного руководителя администрации губернатора. В этом статусе он будет участвовать на завтрашнем заседании нового состава Общественной палаты Пермского края.

По данным источников «Нового компаньона», приказ о назначении Леонида Политова был подписан на прошлой неделе уже бывшим губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Сам Решетников 21 января был назначен министром экономического развития РФ.

Напомним, Леонид Политов был назначен и.о. руководителя администрации губернатора Прикамья летом 2018 года. Ранее он занимал должность руководителя департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья