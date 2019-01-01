Дмитрий Енцов журналист «Максим Решетников создал конвейер» Застройщики рассуждают о перспективах градостроительства после ухода губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты считают, что губернатор Максим Решетников лично курировал основные градостроительные вопросы. И потому есть риск, что не все амбициозные проекты могут быть реализованы в срок. Однако они уверены, что как федеральный куратор проекта «Пермь-300» экс-губернатор «не бросит начатые проекты» и так или иначе все дела будут доведены до конца.

Застройщики отмечают, что Максим Решетников фактически был локомотивом многих процессов, проходящих в крае.

Михаил Бесфамильный, генеральный директор ООО «Орсо групп», депутат Пермской городской думы:

— Я бы сказал, что Максим Решетников вообще всем управлял, не только градостроительной политикой. К сожалению, у нас не всегда сохраняется преемственность власти. Соответственно, у нового руководителя региона может быть совершенно другая идеология, и развитие города пойдёт по другому.

По мнению эксперта, многое будет зависеть от того, будет ли в Перми введён новый Генплан (нынешний принят в 2010 году и будет действовать до 2022 года, — Ред.). Бесфамильный считает, что именно в этот период станет ясно, каким видит развитие города новый руководитель региона.

Михаил Бесфамильный:

— В любом случае Генплан — основополагающий документ, и новый губернатор сможет сформулировать своё видение развития города в данном документе.

Он напоминает, что реализация многих проектов «Пермь-300» была заявлена к 2023 году.

«Но с моей профессиональной точки зрения у нас просто нет такого количества подрядчиков, которые смогли бы всё исполнить без сдвига сроков. Поэтому считаю, что сейчас основная задача — проанализировать проекты и определиться, какие из них должны быть реализованы прежде всего», — говорит он.

Аналогичного мнения придерживаются и другие руководители пермских строительных компаний. Для всех из них уход губернатора стал полной неожиданностью.

«Если у нового руководителя будет другая точка зрения на развитие города, то вполне реально, что заявленные проекты либо будут откорректированы, либо среди них будут выделены приоритеты. Честно говоря, мы сами все удивлены его уходом, хотя намёки на это были. И пока ума не приложу в каком русле будет развиваться градостроительная политика», — говорит один из руководителей крупной пермской строительной компании.

Другой глобальный вопрос — это строительство школ и детских садов в рамках соглашения с застройщиками. И здесь, надеются строители, тоже многое будет зависеть от позиции нового главы региона. «Если он скажет, что все вопросы по «социалке» будут отданы на откуп горадминистрации и гордумы, то это одна парадигма, если он решит всё оставить как при Решетникове, то совершенно другая», — отмечает Михаил Бесфамильный.

Один из руководителей другой стройфирмы признался, что рассчитывает на некое смягчение социальной нагрузки на застройщиков:

«Пока не ясно как дело пойдёт дальше, но вечно «обременение» в виде строительства детсада или школы компании нести не смогут. Надеюсь, будущий руководитель региона это поймёт».

По его мнению, в целом стиль руководства регионом со стороны Решетникова был позитивным, но «он на всё смотрел как экономист»:

«Я как строитель не могу останавливать процесс застройки. Для меня каждая пауза подобна смерти. У Максима Геннадъевича был другой взгляд — он считал, что в порядке вещей взять паузу, всё обсудить, а потом продолжать процесс».

По мнению эксперта, точно не стоит ждать послабления с точки зрения обременения застройщиков, а вполне вероятно и ужесточение подхода.

Директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач считает, что, скорее всего, принципиальных изменений в градостроительной политике региона не привидится, хотя «произойти может всё что угодно».

Гендиректор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Александр Репин согласен, что кардинальных изменений не произойдёт, в том числе и с точки зрения реализации программ к 300-летию Перми:

Александр Репин, генеральный директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р»:

— Считаю, что главным достижением Максима Решетникова стало полноценное выстраивание вертикали власти. К этому можно относиться по-разному, но я спокоен за регион — невозможна ситуация, когда сюда придёт человек, который всё развалит. Вся система отлажена.

По мнению девелопера, он спокоен за амбициозные проекты, потому что Решетников «их не бросит». Он сформировал такую систему (в частности, в градостроительстве), которая работает. «Практически он создал конвейер», — резюмирует Александр Репин.