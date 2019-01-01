Наталья Тимофеева журналист Пермский край выйдет в Госдуму с инициативой о включении в ЕГРН зоны «зелёного пояса» С 2019 года в этой зоне запрещено строительство промышленных и жилых объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 января, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект постановления «О законодательной инициативе», чтобы включить в Земельном кодексе РФ в перечень зон с особыми условиями использования территорий зону лесопаркового «зелёного пояса«.

Изменения в Земельный кодекс позволили бы вносить сведения о «зелёном поясе« в единой государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и сформировать карту «пояса» с кадастровыми номерами земельных участков. Это также поможет сделать так, чтобы объекты, которые не должны попасть в зону «зеленого пояса» — трубопроводы и даже жилые дома — туда не вошли.

За принятие постановления в первом чтении и выход в Госдуму с законодательной инициативой проголосовали 50 депутатов, один воздержался. Поправки ко второму чтению принимаются до 30 января.

Напомним, что в прошлом году на территории Пермского края появился лесопарковый «зелёный пояс» Перми. Предполагается, что статус «зелёного щита» сохранит городские леса от уничтожения и улучшит экологию краевой столицы, потому что здесь запрещено строительство промышленных и жилых объектов. Однако при создании этого пояса и изготовлении карт обнаружилось несколько проблем, связанных с пробелами федерального законодательства.