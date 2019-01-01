Григорий Серёдкин В Прикамье оштрафованы пять кадастровых инженеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Пять кадастровых инженеров в Пермском крае оштрафованы за внесение ложных сведений в межевые планы и документы. Четыре инженера оштрафованы на 30 тыс. руб., один заплатит 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Пермскому краю.

Всего за 2019 год выявлено 17 грубых нарушений инженерами законодательства о кадастровой деятельности. Информация об этом направлена в краевую прокуратуру.

Также за непредставление сведений о повреждении геодезических пунктов или представление их в искажённом виде в отношении кадастровых инженеров составлено 19 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ. Ещё два юрлица привлечены к административной ответственности за уничтожение геодезических пунктов, находящихся под охраной государства. Эти факты выявлены на месте закладки опорно-межевой сети в районе ул. Васильева, где пункт уничтожен при реконструкции дорожного покрытия. Там проложен тротуар. Кроме того, в Нытвенском районе на месте пункта обнаружены силосные ямы. В соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ виновникам назначены наказания в виде предупреждения. Работа по восстановлению уничтоженных пунктов будет проведена за счёт нарушителей.