Ольга Антипина назначена и.о. председателя краевого правительства Пермский край пока остаётся без губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый вице-премьер правительства края Ольга Антипина назначена и.о. председателя правительства Пермского края, сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Сегодня она уже провела заседание кабмина. На вкладке «губернатор» говорится, что «раздел сайта обновляется».

Напомним, бывший председатель правительства и губернатор Максим Решетников 21 января был назначен министром экономического развития РФ.







