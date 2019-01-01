Максим Решетников озвучил планы по экономическому развитию страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Решетников сделал первое после назначения на пост министра экономического развития заявление журналистам.

В интервью на «Первом канале» бывший губернатор края озвучил свои планы по изменению контрактной системы для большего экономического роста страны:

«Мы собираем в качестве налогов в федеральном бюджете достаточно большой объем ресурсов. Средства потом отправляются в экономику в виде построенных детских садов и школ. И в принципе понятно, как от этих денег получить больший эффект для экономического роста, потому что если мы будем заключать те же контракты не на год, а на два или на три, то под эти уже будущие контракты предприниматели начнут создавать производство, делать рабочие места и какие-то инвестиции», — пояснил он.

Напомним, 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Решетникова министром экономического развития РФ и принял его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию. Максим Решетников руководил Пермским краем с 2017 года. Именно в этот период край перешел на долгосрочные контракты с поставщиками и подрядчиками.