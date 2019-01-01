«Единая Россия» поддержала назначение Максима Решетникова министром экономразвития РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

«Мы выполняем единую задачу, поставленную Президентом России, — подчеркнул секретарь генсовета партии. — Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное. Не только потому, что оно состоит преимущественно из наших однопартийцев, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем единую задачу, поставленную Президентом России. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации:

— Мы приветствуем сохранение в правительстве основного костяка, тех министров, которые входят в руководящие органы партии: главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей партии, министра обороны Сергея Шойгу.

Он также отметил, что в партии позитивно воспринимают «вливание «свежей крови», появление новых министров и вице-премьеров, в том числе наших коллег по партии — министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова.

Андрей Турчак:

— Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное — не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную Президентом России.

По сообщению партии «Единая Россия»