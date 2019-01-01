Маленькие большие шедевры великого кино в Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерты киномузыки стали уже достаточно распространённым форматом. Но чаще всего, киномузыка исполняется симфоническими оркестрами и вокалистами. Тем неожиданней этот уникальный концерт. Пермская филармония в рамках абонемента «Киномузыка» представляет заслуженного артиста России, пианиста Алексея Гориболя и лауреата международных конкурсов, пианиста, композитора Павла Коновалова в программе «Соло-рояль в кинематографе. Маленькие большие шедевры» (6+).

Алексей Гориболь создаёт свой, совершенно непохожий формат программы киномузыки, который как бы напоминает нам о том времени, когда фортепиано было главным «голосом» ещё немого кино. Но впоследствии фортепиано заняло своё особое важное место в кинематографе, как голос психологического, глубокого, порой, камерного, философского кино.

Важно добавить, что Алексей Гориболь — не просто пианист. Особенности личности Гориболя — невероятная широта его художественного кругозора, обаяние, общительность, способность творчески реализовываться в широком контексте культуры, а не только музыкального искусства. Эти его свойства способствовали тому, что с юности Алексей Гориболь был частью широкого круга известных музыкантов, поэтов, артистов, режиссёров, с которыми его объединяла не только человеческая дружба, но и, конечно творчество.

Поэтому каждое имя, встречающееся в программе (Микаэл Таривердиев, Вячеслав Тихонов, Белла Ахмадулина, Исаак Шварц, Леонид Десятников, Екатерина Максимова, Татьяна Друбич и т.д.) — это не просто фамилии, а люди личной биографии музыканта. В связи с этим, его комментарии, которыми сопровождается программа, имеют особую ценность.

Музыка, которую исполняет Алексей Гориболь в этой программе, — это музыка, которая в концертах исполняется только им. Произведения из киномузыки Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца, Леонида Десятникова именно в переложениях и исполнении Алексея Гориболя становятся самодостаточными фортепианными шедеврами, сопоставимыми с фортепианными миниатюрами великих классиков.

Он позволяет «увидеть» их «крупным планом», расслышать их невероятную глубину. В этой программе меняются акценты её восприятия. Музыка становится главной, а фрагменты кинофильмов, которыми сопровождаются произведения в данном формате, становятся напоминаниями о великих фильмах отечественного кинематографа, дополнительными визуальными ассоциациями для концертного звучания музыкальных кино-шедевров.

Остаётся добавить, что Алексей Гориболь неоднократно являлся исполнителем фортепианных соло (а, порой, и участвовал в составлении, подборе музыки к саундтрекам) в известных отечественных фильмах и знает процесс создания киномузыки изнутри, что сообщает особую глубину понимания трактовке этих произведений.

Специфика исполнения произведений в сочетании с кинофрагментами создаёт ощущение особого «слияния» исполнителя с киноизображением в едином темпо-ритме художественного развития.Произведения будут звучать на фоне кадров из кинофильмов: «Спасатель», «Избранные», «Станционный смотритель», «Мужские портреты», «Сто дней после детства», «Мелодия белой ночи», «Укрощение огня», «Берегись автомобиля», «До свиданья, мальчики», «Русский регтайм», «Ольга Сергеевна», «Мой младший брат», «Маленький школьный оркестр», «Семнадцать мгновений весны», «Мишень», «Мания Жизели», «Москва».

5 февраля в 19:00. Органный концертный зал. 6+

По сообщению Пермской краевой филармонии



