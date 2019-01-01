Григорий Серёдкин Названы кандидаты на должность ректора ПГГПУ Выборы пройдут весной Поделиться Поделиться Твитнуть

21 января Учёный совет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) объявил о начале процедуры выборов нового ректора вуза.

На заседании члены Учёного совета университета единогласно проголосовали за выдвижение трёх кандидатов на вакантную должность. Ими стали врио ректора ПГГПУ Константин Егоров, и.о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко и декан математического факультета Ирина Власова.

Приём документов от кандидатов на должность ректора университета продлится до 7 февраля. 11 февраля Учёный совет утвердит окончательный список кандидатов, а 3 марта состоится аттестационная комиссия Минобрнауки России, после чего станет известна дата выборной конференции.

Напомним , летом 2019 года Минобр РФ отправил в отставку ректора ПГГПУ Андрея Колесникова в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности.