Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вячеслав Торчинский: «Литеру А» мы пока отложили» Министр культуры Пермского края отреагировал на публикацию «Нового компаньона» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Торчинский не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что в здании «Литера А» на территории «Завода Шпагина» разместится музей робототехники. По словам министра, сейчас проектный офис «Завода Шпагина» собирает все предложения, но решение по «Литере А» будет приниматься позже.

Среди многочисленных предложений фигурирует и музей робототехники, но это лишь одна из возможностей.

Министр по-прежнему не исключает, что здание будет передано Музею современного искусства PERMM, но ждёт от руководства музея конкретных предложений о том, как необходимо переоборудовать это пространство.

«Литеру А» мы пока отложили», — признался Вячеслав Торчинский. По его словам, первоочередная задача по «Заводу Шпагина» — переоборудование «Цеха № 5», он же «Буква Ш», где разместятся Краеведческий музей и резиденция Ассоциации независимых театров Прикамья, а в пристройке — театр «У Моста».