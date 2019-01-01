Иркутский авиазавод получил из Перми первые двигатели ПД-14 Поделиться Поделиться Твитнуть

На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создаётся в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех».

На первом этапе двигатели переданы на участок досборки двигательных установок. После процедуры входного контроля начнётся установка ПД-14 на самолёт, сборка которого уже идёт на Иркутском авиационном заводе. Первый полёт МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках лётных испытаний ожидается в этом году.

ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учётом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 т создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

АО «ОДК — Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК — Пермские моторы» входит в состав АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».