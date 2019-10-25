Более 1 тыс. пермяков в 2019 году вернули зрение с помощью 100% лазерной коррекции в клинике «Три-З» Поделиться Поделиться Твитнуть

Современный офтальмологический центр «Три-З» работает в столице Прикамья с начала 2014 года. Результатом шести лет работы клиники стали 50 тыс. счастливых пациентов. Ежегодно число посетителей клиники стремительно растёт. В первый год работы клиника приняла 6,5 тыс. человек, а в 2019 году — уже 19 тыс.

Сейчас клиника «Три-З» — единственная в Прикамье, в которой представлен 100% лазерный метод коррекции зрения Femto Super LASIK. Большинство пациентов уже сделали выбор в пользу данной технологии и вновь обрели возможность видеть мир во всех красках.



«Три-З» — это часть крупнейшей в России сети офтальмологических клиник*. Бизнес «Три-З» уже 16 лет включает в себя 30 диагностических центров — от Кавказа до Урала. Также клиника специализируется на коррекции нарушений рефракции, хирургии катаракты, лечении глаукомы, а также патологий сетчатки и стекловидного тела.

Татьяна Сердюкова, директор клиники «Три-З» в Перми:

— В 2014 году мы начинали с двух направлений: лазерная коррекция зрения и хирургия катаракты. С тех пор мы серьёзно расширили портфель услуг. Сейчас в «Три-З» можно получить медицинскую помощь по всем основным направлениям офтальмологии, помимо тех, что были с момента открытия. Это витреоретинальная хирургия, лечение возрастной дальнозоркости, детская офтальмология. Все шесть лет мы стремимся быть в авангарде прогрессивной офтальмологии и внедряем новые технологии и подходы к лечению одними из первых в Прикамье.

А в 2019 году «Три-З» сделала серьёзный шаг вперёд в хирургическом лечении катаракты: клиника стала первой в Приволжье, где пациенту имплантировали новую модель искусственной интраокулярной линзы (ИОЛ). Её свойства максимально приближены к способностям естественного человеческого хрусталика к плавной фокусировке предметов на разных расстояниях — от 40 см до бесконечности.



Справка: Группа компаний «Три-З» занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских услуг. Бизнес «Три-З» представлен одной из крупнейших в России сетей современных офтальмологических учреждений и включает в себя 30 диагностических центров в семи регионах России: Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, а также четыре крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми. «Три-З» уже 16 лет оказывает высококвалифицированную офтальмологическую помощь своим пациентам. За это время офтальмохирурги клиник провели порядка 233 тыс. операций, из них более 60 тыс. — по мировым передовым технологиям коррекции зрения. Также в группу компаний «Три-З» входят многопрофильный медицинский центр «Сити-Клиник» в Краснодаре и федеральная сеть оптик «Три-З». Более 200 тыс. пациентов ежегодно выбирают опыт, профессионализм и внимательное отношение персонала группы компаний «Три-З». В подразделениях компании работают около 1 тыс. сотрудников.

Офтальмологическая клиника «Три-З».

Пермь, ул. Екатерининская, 105.

8 (342) 273-45-72.

ООО «Три-З». Лицензия №ЛО-59-01-005157 от 25.10.2019 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

*По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

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