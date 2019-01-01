Максим Решетников может возглавить оргкомитет по празднованию 300-летия Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников может возглавить оргкомитет по празднованию 300-летия Перми, сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, ранее оргкомитет возглавлял Виталий Мутко, не вошедший в новый состав Правительства РФ. Максим Решетников 21 января был назначен министром экономразвития РФ.

Окончательный объём финансирования юбилея Перми в 2023 году пока не известен. В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн руб.