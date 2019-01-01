«Пермскому краю хронически не везет. Но чудес Решетников уже и не сделал бы» Эксперты — об уходе губернатора Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Ильин, депутат Пермской городской думы:

— Ситуацию хочется видеть так: у Пермского края появился ещё один лоббист на федеральном уровне. Вот, мы все знаем, что Юрий Петрович Трутнев регион не забывал, и это ощущалось. Помогал, участвовал, включался. И будет, я уверен, это делать дальше. Потому что он пермяк и не забывает корни.

Сегодня важно, чтобы мы выбрали нового губернатора, который учтёт опыт предыдущих и будет ориентироваться на лучшие практики управления нашим регионом. А это значит — опираться на местные кадровые ресурсы и соблюдать баланс интересов.

Мы сейчас, конечно, какое-то время будем на перепутье. Ревизия некоторых спорных начинаний уже бывшего губернатора неизбежна, но это нормально. И уж точно юбилей Перми пройдёт в любом случае.

Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель проектного офиса «Пермь-300»:

— Безусловно, для Максима Геннадьевича назначение в правительство — это большой рост, которого он очень ждал и к которому стремился. Надеюсь, что на новом посту он сможет реализовать свои планы и амбиции, и его дальнейшая карьера будет успешной.

Что касается планов по поводу 300-летия Перми, то они есть и 300-летие никуда не делось. Надо дождаться назначения и.о. губернатора и продолжать исполнение плана. Полагаю, что новый глава региона может подвергнуть его корректировке. На сколько глубокой она будет, пока неясно.

Игорь Сапко, депутат Госдумы, бывший глава Перми:

— Новый состав правительства РФ сформирован! Произошло серьёзное обновление и усиление команды настоящими профессионалами! Губернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития правительства РФ. Это крайне ответственное направление работы.

Экономика — основа развития страны, ключевая составляющая в реализации национальных проектов и послания президента РФ. За почти три года совместной работы удалось многое сделать для развития родного региона, в том числе и в рамках подготовки важных законодательных инициатив. Искренне горжусь, что столь ответственный пост был доверен уроженцу Пермского края, моему земляку! Удачи, Максим Геннадьевич!

Андрей Денисенко, политконсультант:

— Всё познаётся в сравнении. И особенно в сравнении познаются губернаторы. Чем запомнится теперь уже бывший губернатор Пермского края Максим Решетников? Он, совершенно точно, был человеком деятельным. После долгой спячки при Викторе Басаргине в крае закипела жизнь. Правда, далеко не все оценили это кипение. И далеко не все проекты «докипели» до финальной стадии. Из условных потерь Пермского края, которые губернатору Решетникову приписывают критики, чаще всего вспоминают футбольный клуб «Амкар», отъезд из региона Теодора Курентзиса, закрытие Горнозаводской ветки (кстати, что с ней сейчас будет?), закрытие завода Шпагина.

Решетников пытался рубить гордиевы узлы, которые достались в наследство от предыдущих правителей региона, но тоже не очень успешно — сроки строительства зоопарка сорваны, новая сцена Оперного театра погрязла в гаражном скандале.

При этом многое удалось успеть. Госзакупки стали более прозрачными, в край вернулись фестивали и вообще культурная и околокультурная жизнь, снова начали проводиться форумы. И да, эспланада больше не похожа на картофельное поле, хоть новый фонтан и не всем нравится.

Новому врио предстоит очень быстро включиться в решение многих задач и процессов, запущенных Максимом Решетниковым. В первую очередь, конечно, это подготовка к юбилею Перми.

Что касается кандидатуры врио — то совершенно точно здесь будет сложно избраться не пермскому кандидату. Виктор Басаргин за всё время своего правления так и не перестал для региона быть чужаком. Этот фактор стоит учитывать. Поэтому я бы искал врио среди политиков с пермской пропиской или хотя бы с пермским бэкграундом.

Константин Калачёв, политконсультант:

— О том, что Решетников мечтал вернуться в Москву, знали все. А оценки пусть пермяки ставят.

Следующего губернатора надо искать среди местных. Пермскому краю хронически не везет. Три года — мало. Но боюсь, что чудес Решетников уже и не сделал бы. Мотивация была видимо до тех пор, пока была надежда на карьерный рост.

Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— У Максима Решетникова — серьёзный уровень подготовки, но теперь перед ним стоят задачи и ответственность совершенно другого уровня. Регионов у нас 85. Что касается реализации заявленных проектов, что всё будет зависеть от фигуры будущего губернатора, его идей и уровня преемственности. С моей точки зрения, это должен быть человек с непростым сочетанием: целеустремлённый и восприимчивый, чтобы слышать обратную связь. Мало что-то делать, надо чтобы эти действия получали поддержку. Как говорится, политика — это искусство возможного, нужно этими подходами руководствоваться.

Людмила Ознобишина, политический консультант:

— Я воспринимаю эти три года Максима Решетникова в сравнении с теми пятью годами, которые мы пережили при Викторе Басаргине. И у меня нет явно отрицательного ощущения от этих трёх лет. Первые два года Максима Решетникова прошли в режиме «медового месяца», потому что усталость (и безысходность) от предыдущего руководства ощущалась явно.

Максим Решетников точно попал в ожидания пермяков, и время его руководства регионом я бы охарактеризовала как движуха. Но Максим Геннадьевич одновременно зашёл сразу в несколько крупных реформ: мусорная, НТО, «Амкар», муниципальная, объединение учреждений соцсферы, закрытие Горнозаводской ветки и так далее. Понятно, что последствия всех этих реформ (и других) мы сможем оценить только в долгосрочной перспективе. И с каждой реформой количество недовольных росло.

Но в качестве министра он отличается от того же [бывшего министра экономического развития Максима] Орешкина тем, что поработал на земле. И он понимает главную причину «неуспеха» нацпроектов, понимает, где есть пробуксовка и как это исправить.

Что касается нового губернатора, то пока это открытый вопрос, зависит от того, какой группе влияния отдадут на откуп наш регион. Но варяги у нас не приживаются, а готового преемника из команды Максима Геннадьевича нет.