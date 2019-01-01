И.о. губернатора, скорее всего, будет назначен Леонид Политов При Максиме Решетникове он исполнял обязанности главы администрации губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Леонид Политов

При Максиме Решетникове Леонид Политов исполнял обязанности главы администрации губернатора. Однако собеседники полагают, что в этом статусе Политов пробудет максимум неделю. И на следующей неделе в Пермском крае появится новый исполняющий обязанности главы региона.

А вот кто это будет — спрогнозировать сейчас очень сложно. В паблике звучат разные фамилии: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, депутат Госдумы Игорь Сапко, заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов, бывший ГФИ по Пермскому краю Игорь Цветков.

Однако, по мнению собеседников «Нового компаньона», обсуждать их шансы можно было бы в том случае, если в стране не проходила такая глобальная перестройка властной системы. «Даже сам этот человек может не знать, что его отправят в Пермский край, сейчас неклассический вариант назначения губернатора», — рассуждает один из источников. Дело в том, что в результате перекройки правительства, где поменяются целые блоки, высвободятся люди, которых нужно будет куда-то пристроить. И этот вопрос будет решаться в последнюю очередь.

Очевидно также, говорит собеседник, что примерно ¾ анонсированных Решетниковым планов по благоустройству и преображению Перми не будет завершено. «Одна задача, когда тебе надо попасть в Москву, и ты начинаешь бурную деятельность, у тебя, как говорится, планов громадьё, — рассуждает источник. — Затем показываешь свою деятельность. У человека, которого отправят в край, задачи вернуться через три года в Москву уже не будет, и потому он будет прикидывать: что можно сделать, что нельзя. Очевидно же, что такой объём капстроя нельзя освоить».

Выборы нового губернатора по закону должны пройти в единый день голосования 13 сентября.



