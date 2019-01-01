И.о. губернатора, скорее всего, будет назначен Леонид Политов
При Максиме Решетникове он исполнял обязанности главы администрации губернатора
При Максиме Решетникове Леонид Политов исполнял обязанности главы администрации губернатора. Однако собеседники полагают, что в этом статусе Политов пробудет максимум неделю. И на следующей неделе в Пермском крае появится новый исполняющий обязанности главы региона.
А вот кто это будет — спрогнозировать сейчас очень сложно. В паблике звучат разные фамилии: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, депутат Госдумы Игорь Сапко, заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов, бывший ГФИ по Пермскому краю Игорь Цветков.
Однако, по мнению собеседников «Нового компаньона», обсуждать их шансы можно было бы в том случае, если в стране не проходила такая глобальная перестройка властной системы. «Даже сам этот человек может не знать, что его отправят в Пермский край, сейчас неклассический вариант назначения губернатора», — рассуждает один из источников. Дело в том, что в результате перекройки правительства, где поменяются целые блоки, высвободятся люди, которых нужно будет куда-то пристроить. И этот вопрос будет решаться в последнюю очередь.
Очевидно также, говорит собеседник, что примерно ¾ анонсированных Решетниковым планов по благоустройству и преображению Перми не будет завершено. «Одна задача, когда тебе надо попасть в Москву, и ты начинаешь бурную деятельность, у тебя, как говорится, планов громадьё, — рассуждает источник. — Затем показываешь свою деятельность. У человека, которого отправят в край, задачи вернуться через три года в Москву уже не будет, и потому он будет прикидывать: что можно сделать, что нельзя. Очевидно же, что такой объём капстроя нельзя освоить».
Выборы нового губернатора по закону должны пройти в единый день голосования 13 сентября.