Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сохранил свой пост в правительстве Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января огласил состав нового правительства на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев остался в федеральном правительстве. Он также продолжит курировать Арктику.

Напомним, с 2000 по 2004 год Трутнев был губернатором Пермского края. До этого был мэром Перми.

По словам одного из собеседников РБК, Трутнев уже расписал свой график после первого заседания правительства и запланировал командировку на Дальний Восток в начале следующей недели. 24—25 января он намерен встретиться с главами дальневосточных регионов — «на разбор полетов по итогам минувшего года», отметил источник издания.