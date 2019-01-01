Руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми Виталий Мутко лишился поста в правительстве РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января огласил состав нового правительства. Руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, экс- вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не во шёл в его состав.

Напомним, руководителем оргкомитета по подготовке к юбилею Перми Мутко был назначен год назад. Он прилетал в Пермь в ноябре 2019 года, чтобы обсудить ход подготовки к юбилею города.