МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи Поделиться Поделиться Твитнуть

МегаФон запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров. Модель виртуального оператора широкополосного доступа дополнит собственную инфраструктуру компании. Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнёру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую ёмкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берёт на себя рекламную поддержку проекта, приём платежей, обслуживание клиентов в личном кабинете и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.

Андрей Батанов, генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг»:

— Проект FVNO даёт МегаФону возможность вывести конвергентный продукт «Объединяй!» в новые регионы. Предлагаемая нами модель абсолютно прозрачна как для территориального партнёра, так и для абонентов, которые смогут оплачивать набор услуг по единому лицевому счёту. Заключение договоров с несколькими операторами широкополосного доступа уже находится в заключительной стадии и мы открыты новым партнёрствам в регионах нашей страны.

Конвергентный тариф «Объединяй!», включающий в себя проводной интернет, цифровое ТВ и услуги мобильной связи, МегаФон запустил в августе 2019 года. Благодаря запуску FVNO МегаФон расширит географию оказания своих конвергентных услуг, а местные провайдеры получат возможность увеличить доходы от основного бизнеса.

Первым партнёром FVNO МегаФона стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй!» под брендом МегаФона, куда включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «МегаФон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты пакетов голосового трафика и облачное хранилище «МегаДиск» объемом 1 ТБ.

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