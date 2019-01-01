Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр потеснил автомобили Музеи теряют позиции на «Заводе Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Как рассказал директор частного музея «Ретро-гараж» Александр Черепанов, место расположения экспозиции исторической техники на «Заводе Шпагина» снова стало неопределённым. По словам Черепанова, предполагалось, что «Ретро-гараж» разместится в новом культурно-общественном пространстве «Завод Шпагина» в пристройке к зданию, известному как «Цех №5» или «Буква Ш». По проекту автора реконструкции территории завода Сергея Чобана (архитектурное бюро Speech) эта пристройка предполагалась к ликвидации, на её месте должна была быть оборудована Театральная площадь. Черепанов при поддержке краевого минкульта отстоял это помещение: ликвидация была отменена, и, по словам директора частного музея, в пристройке предполагалось размещение постоянной экспозиции ретроавтомобилей с открытой реставрационной мастерской. Энтузиаст сообщил, что вместе с другими фанатами ретротехники он трижды выходил на субботники, чтобы прибрать это помещение.

Тем не менее, позже минкульт принял решение, что пристрой будет отдан муниципальному театру «У Моста». Напомним: ранее предполагалось, что театр разместится на третьем этаже бывшего заводоуправления, где есть актовый зал, однако это помещение стало репетиционной базой симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский эту информацию подтвердил. По его словам, Александр Черепанов не смог представить в минкульт убедительные расчёты по ожидаемому количеству посетителей «Ретро-гаража» на «Заводе Шпагина», тогда как театр «У Моста» гарантированно привлечёт трафик порядка 200-300 тыс. чел. в год, поэтому выбор был сделан в пользу театра.

Вячеслав Торчинский в то же время говорит, что «Ретро-гараж» минкульт не бросит на произвол судьбы, помещение для коллекции и реставрационных мастерских сейчас подыскивается.

Не менее сложным неожиданно оказался вопрос с размещением Музея современного искусства PERMM. Казалось бы, для него помещение было определено одним из первых — так называемая «Литера А», красивый отдельно стоящий новый цех, построенный в 1990-е годы «под старину», чтобы не нарушать общий облик завода. Однако, как стало известно «Новому компаньону», проектный офис «Завода Шпагина» приглашал директора музея Наилю Аллахвердиеву «на смотрины» помещения, и этим помещением оказалось заводоуправление, которое под размещение музея никак не подходит.

По некоторым данным, есть намерение разместить в «Литере А» некий «музей робототехники». По словам Наили Аллахвердиевой, для наиболее правильного размещения музея и его дальнейшего эффективного функционирования необходимо провести проектную сессию, которая бы определила экономическую и организационную схему будущей работы учреждения. В зависимости от целей и возможностей необходимо определить соотношение постоянной экспозиции и временных выставок как в пространственном, так и во временном плане. Можно, например, делать не более одного выставочного проекта в год, но зато такого, на который поедут зрители со всего мира, как едут на Уральскую индустриальную биеннале в Екатеринбург. В остальное время музей может работать с постоянной экспозицией и просветительскими проектами. Или, напротив, как можно чаще размещать новые выставки, чтобы обеспечить зрительский трафик не уровня «вау», зато постоянный.

По словам директора Наили Аллахвердиевой, «Литера А» вполне устраивает музей, но необходимо радикальное переоборудование этого пространства.

«Цех очень красивый, жаль его менять, однако квалифицированный архитектор сможет сделать это деликатно», — считает директор музея.