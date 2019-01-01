Городской бюджет также направит компенсации погибшим и пострадавшим в пермском мини-отеле «Карамель» Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое прорыву трубы в Индустриальном районе.

Напомним, 20 января из-за прорыва трубы кипятком затопило подвальное помещение гостиницы на ул. Советской Армии, 21. Погибли пять человек, пострадали шестеро. Расследование уголовного дела ведёт центральный аппарат СКР. Резерный краевой фонд и Пермская сетевая компания уже заявили о выплате компенсаций.

Дмитрий Самойлов поручил главе Индустриального района после проведения всех следственных мероприятий обследовать фундаменты, несущие конструкции и внутренние коммуникации дома на ул. Советской Армии, 21, департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с Пермской сетевой компанией — следить за температурным режимом в этом доме.

Также принято решение об организации дополнительной финансовой поддержки из муниципального бюджета вне зависимости от места регистрации погибшего или пострадавшего в гостинице человека. Семьи погибших получат 200 тыс. руб., пострадавшие — 100 тыс. руб. из бюджета Перми. Также муниципальные власти оказывают психологическую поддержку семьям погибших и помощь в организации похорон.