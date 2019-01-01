Григорий Серёдкин
Трёх пермяков осудили за похищение человека
Три пермяка признаны виновными в похищении человека и вымогательстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Весной 2019 года в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о похищении. Следствие установило, что рано утром потерпевший вышел из дома и собирался ехать на работу. Неизвестные посадили его в автомобиль и увезли в Кунгурский район, связали и удерживали в бане с целью получения выкупа. Коллегам потерпевшего пришло сообщение с требованием выкупа в сумме 12 млн руб. Также злоумышленники украли у потерпевшего 100 тыс. руб.
Вскоре инспекторы ДПС задержали транспортное средство и подозреваемого водителя. Им оказался ранее судимый гражданин 1966 года рождения, который указал место, где укрывал потерпевшего. В дальнейшем оперативники задержали двух его сообщников 1968 и 1996 годов рождения.