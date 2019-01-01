Григорий Серёдкин Трёх пермяков осудили за похищение человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Три пермяка признаны виновными в похищении человека и вымогательстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Весной 2019 года в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение о похищении. Следствие установило, что рано утром потерпевший вышел из дома и собирался ехать на работу. Неизвестные посадили его в автомобиль и увезли в Кунгурский район, связали и удерживали в бане с целью получения выкупа. Коллегам потерпевшего пришло сообщение с требованием выкупа в сумме 12 млн руб. Также злоумышленники украли у потерпевшего 100 тыс. руб.

Вскоре инспекторы ДПС задержали транспортное средство и подозреваемого водителя. Им оказался ранее судимый гражданин 1966 года рождения, который указал место, где укрывал потерпевшего. В дальнейшем оперативники задержали двух его сообщников 1968 и 1996 годов рождения.

Суд признал трёх граждан виновными по ч. 2 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый 1966 года рождения был приговорён к 10 годам лишения свободы и штрафу в 210 тыс. руб. Подельникам назначено по 8 лет лишения свободы и штраф в 200 тыс. руб. Осуждённые будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима.







