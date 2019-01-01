Дмитрий Енцов журналист Думский комитет вынес на «пленарку» вопрос передачи в краевую собственность базы на ул. Энергетиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергетиков, 50. Скриншот Google.Maps

Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы 21 января проголосовал за вынесение на пленарное заседание вопроса о безвозмездной передаче из муниципальной в краевую собственность комплекса зданий по адресу ул. Энергетиков, 50 для создания там индустриального парка.

Вопрос будет рассмотрен во вторник, 28 января.

Отметим, что всего планируется передать краю 10 зданий общей площадью 22 119,6 кв. м (остаточная балансовая стоимость — 68,1 млн руб.), два земельных участка общей площадью 95 843 кв. м (кадастровая стоимость — 202, 9 млн руб.) и движимое имущество (остаточная балансовая стоимость — 2,4 млн руб.).

Напомним, что ранее на этой территории площадью 5,8 га находился бывший муниципальный автопарк города Перми. Мэрия даже хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.

Власти Прикамья уже заложили в проекте бюджета на 2020—2022 годы расходы на создание и развитие индустриального парка на Энергетиков, 50. Расходы бюджета края составят 129,5 млн руб. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта, а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка.

Вопрос передачи уже обсуждался в декабре на заседании думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, но вопрос отложили, так как у городской прокуратуры не было однозначного мнения насчёт этой инициативы.

Как отметил 21 января председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе, больше претензий у прокуратуры нет.