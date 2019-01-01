Дмитрий Енцов журналист Комитет гордумы по экономическому развитию продлил обсуждение вопроса о повышении тарифа на проезд Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены комитета Пермской городской думы по экономическому развитию 21 января решили пока не выносить вопрос повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

У депутатов остались вопросы по пассажиропотоку. Заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева сообщила, что предоставит разъяснения на этой неделе.

К вопросу решено вернуться на очередном заседании комитета 27 января. В случае положительного решения вопрос будет внесён на пленарное заседание гордумы 28 января.

Напомним, депутаты гордумы проголосовали за повышение тарифа в первом чтении в прошлом году. Предполагается, что стоимость проезда повысится до 26 руб. по наличному расчёту и до 24 руб. — по безналичному.