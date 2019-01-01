Максим Решетников посетил стройплощадку комплекса АКМ компании «Метафракс» Поделиться Поделиться Твитнуть

17 января строительную площадку комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) компании «Метафракс» в Губахе с рабочим визитом посетил губернатор Прикамья Максим Решетников.

В ходе посещения генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут сообщил губернатору, что в первом полугодии 2020 года планируется пуск отделения водоподготовки и парового котла. Все механические работы на площадке в 2020 году будут полностью завершены. Ввод комплекса в эксплуатацию состоится в 2021 году. По словам Владимира Даута с учётом потребностей в кадрах для комплекса АКМ и высвобождающихся пенсионеров в 2020-2025 годах на «Метафракс» должны прийти работать около 1 тыс.человек.

Официальный старт строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в присутствии Максима Решетникова дан в марте 2018 года.

С начала реализации проекта инвестиционные вложения составили более 54 млрд руб. (с НДС). В настоящее время объект готов более чем на 50%.

Инвестиционный проект получил краевую поддержку. 15 февраля 2018 г. заключен трёхсторонний (с участием администрации г. Губаха) специнвестконтракт (СПИК) о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина.

17 октября 2019 года подписано дополнительное соглашение к СПИК (2-й этап проекта), которым предусмотрено строительство второй установки по производству меламина и увеличение объема инвестиций на 19,7 млрд руб. (без НДС).