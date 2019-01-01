Григорий Серёдкин В Крещенских купаниях приняли участие 4,2 тыс. пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 19 января в организованные пермские купели окунулись 4 тыс. 220 человек. В 2019 году в купаниях участвовали 3,8 тыс. пермяков, сообщает ТК «ВЕТТА 24».

Всего на территории города было организовано три купели. На Мотовилихинском пруду окунулись 1500 человек, в Верхней Курье — 1720 человек, на территории монастыря на Бахаревке — 1000 человек.

Помощь дежуривших на местах спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась.