Художественная галерея выпустила детскую книгу о пермской деревянной скульптуре Поделиться Поделиться Твитнуть

1 февраля в 14:00 в Пермской художественной галерее состоится презентация новой книги для детей «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и путеводителем» (6+).

Эта книга — продолжение многолетней работы Пермской галереи по адаптации постоянной экспозиции и временных выставок для детской аудитории. Книга содержит задания и путеводитель, понятный рассказ о коллекции, занимательные иллюстрации и пояснения к ним, подробную карту экспедиций по сбору скульптуры и инструкцию для начинающих резчиков.

От книги можно отделить путеводитель и взять его с собой в галерею.

Авторами издания стали музейные педагоги: хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина, художники Артём Кутергин и Евгения Наймушина.

В рамках презентации 1 февраля состоится встреча с авторами, которые прочтут отрывки из книги, проведут экскурсию по экспозиции пермской деревянной скульптуры и мастер-класс по печатной графике.

Книга будет продаваться в кассе галереи. Её стоимость — 350 руб.