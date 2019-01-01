Минспорта планирует провести в Чусовом кубок Европы по фристайлу Прикамье может принять соревнования в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация фристайла Пермского края

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов посетил спортивную школу «Огонёк» в Чусовом, где 14-19 января прошёл этап Кубка России и первенство России среди юниоров по фристайлу.

Владимир Епанов и президент Федерации фристайла России Алексей Курашов обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— Приятно, что 70% сборной России по фристайлу — воспитанники школы «Огонёк». В 2021 году в планах провести в Чусовом Кубок Европы по фристайлу, также в дальнейшем есть перспектива проведения Кубка мира. Для этого требуются вложения в спортивную инфраструктуру трассы, будем решать вопрос.