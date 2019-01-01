2019 год признали аномальным по количеству осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские метеорологи подвели итоги 2019 года. Об этом сообщает телекомпания «Рифей».

Среднегодовая температура воздуха в Перми составила +3,3 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы. Наибольшая аномалия отмечена в декабре, когда температура превышала норму на 4-6 градусов. При этом, все три летних месяца оказались холоднее нормы на 1-2 градуса. Такое произошло впервые с 1992 года.

Абсолютный максимум температуры был зафиксирован 13 июля в Кыну: +32,6 градуса. Здесь же 5 февраля был установлен абсолютный минимум температуры −36,4 градуса.

В Перми годовой максимум температуры составил +30,5 градуса, он зафиксирован 13 мая, годовой минимум −29,1 градуса, он установлен 5 февраля.

Количество осадков в Пермском крае оказалось рекордным. В Перми выпало за год 937 мм осадков, лето стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Аномалия сформировалась с июля по октябрь, когда в Перми выпало 622 мм, это почти годовая норма.