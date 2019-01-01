Сергей Данилов В горнолыжном центре в Губахе появится кресельный подъёмник Поделиться Поделиться Твитнуть

В горнолыжном центре «Губаха» в третьем квартале текущего года планируется установить кресельный подъёмник. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Сейчас на горнолыжном курорте работают четыре бугельных и ленточный подъёмник, три безопорные буксировочные канатные дороги.

По словам директора горнолыжного центра «Губаха» Ивана Малахова, кресельный подъёмник будет расположен параллельно существующему спаренному. Уже закуплена пассажирская подвесная канатная дорога с четырёхместными фиксированными креслами европейского производства Doppelmayr. Её пропускная способность составляет 1,8 тыс. человек в час. Работать она будет со скоростью до 2,5 м/сек., время в пути на вершину склона будет занимать до 10,5 мин.

Совместно с правительством Пермского края уже подготовлен проект переноса высоковольтной линии, проходящий на территории склона. На первом этапе для усиления безопасности она будет обнесена специальной сеткой. Средства на неё в размере свыше 5 млн руб. будут направлены из регионального бюджета. В конечном итоге высоковольтная линия будет перенесена на другой берег реки Косьвы. Кроме того, до 2023 года на горнолыжной базе планируется строительство сноутюб-горки, трассы для тюбингов и верёвочного парка, а также устройство лыжероллерной трассы. В ближайшие несколько лет на планируется и освоение восточного склона, что позволит увеличить протяжённость лыжных трасс с 18 км до 25 км.

В 2019 году горнолыжный центр «Губаха» посетили более 85 тыс. человек, из них 59,5 тыс. — жители Пермского края. По данным компании, управляющей ГЛЦ «Губаха», в текущем году число гостей может превысить 110 тыс. человек. При этом планируется, что после установки кресельного подъёмника турпоток на горнолыжном курорте возрастёт на 30%.