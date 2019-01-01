Сергей Данилов Из Пермского аэропорта может появиться рейс до Дюссельдорфа Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое правительство изучает возможность открытия рейса Пермь — Дюссельдорф. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в кабмине.

Изучение этой локации проходит в рамках поиска краевым правительством европейского аэропорта-хаба, через который можно было бы устраивать дальнейшие перелёты по всему миру.

По мнению собеседника издания, аэропорт Дюссельдорфа является европейским хабом. В числе его преимуществ — близкое расположение от Франции, Бельгии и Нидерландов.

Также власти рассматривают организацию полётов в Мюнхен.