Сергей Данилов
Из Пермского аэропорта может появиться рейс до Дюссельдорфа
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Краевое правительство изучает возможность открытия рейса Пермь — Дюссельдорф. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в кабмине.
Изучение этой локации проходит в рамках поиска краевым правительством европейского аэропорта-хаба, через который можно было бы устраивать дальнейшие перелёты по всему миру.
По мнению собеседника издания, аэропорт Дюссельдорфа является европейским хабом. В числе его преимуществ — близкое расположение от Франции, Бельгии и Нидерландов.
Также власти рассматривают организацию полётов в Мюнхен.
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