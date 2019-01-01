Движение поездов на станции Пермь II было временно приостановлено из-за угрозы взрыва
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Утром 18 января в дежурные службы Пермского края поступила информация об угрозе взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию Пермь II сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.
Железнодорожное движение через станцию Пермь II было временно приостановлено. Пассажиры и сотрудники, задействованные в работе железнодорожного узла, были эвакуированы. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
Сейчас станция Пермь II работает в обычном режиме. Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения.
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