Движение поездов на станции Пермь II было временно приостановлено из-за угрозы взрыва

Железнодорожное движение через станцию Пермь II было временно приостановлено. Пассажиры и сотрудники, задействованные в работе железнодорожного узла, были эвакуированы. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Сейчас станция Пермь II работает в обычном режиме. Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения.