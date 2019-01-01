Скоростной трамвай планируется запустить на набережной к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук ознакомился с планами по изменению схемы движения Горнозаводского направления Свердловской железной дороги.

Александр Федорчук подчеркнул, что приказ о закрытии участка железной дороги уже подписан Министерством транспорта РФ,

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Мы рассматриваем возможность запуска нового подвижного состава «Ласточек» в сторону Краснокамска и Голованово. Всё это говорит о том, что мы не только не сокращаем железнодорожное пригородное сообщение, а его активно развиваем.

Николай Уханов уточнил, что до завершения строительства транспортно-пересадочного узла «Мотовилиха» пригородные поезда Горнозаводской ветки будут ходить до станции Перми I.

Изменение движения на Горнозаводской ветке на участке от станции Пермь II до станции Пермь I позволит в 2020 году начать работы для запуска здесь скоростного трамвая. Работы должны завершиться до 2023 года. Планируется, что скоростной трамвай будет ходить каждые 15 минут.