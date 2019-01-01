В приёмную администрации губернатора трудоустроили робота Поделиться Поделиться Твитнуть

Робот пермской компании Promobot начал работу в администрации губернатора Пермского края. Он проводит консультации, выдаёт пропуска и записывает посетителей на приём.

Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру, чтобы робот за несколько секунд проверил подлинность документа и наличие записи на приём, а затем выдал пропуск. Робот также подскажет, как пройти до нужного кабинета, а при необходимости — свяжется с приёмной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя.

Напомним, робот уже работает в краевом многофункциональном центре. С марта 2019 года он принял более 25,5 тыс. обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет 1 мин. 10 сек.

Кроме того, робота планирует задействовать Пермский государственный медицинский университет. Тренажёр будет моделировать приём у врача и оценивать знания студентов медицинских вузов, анализировать последовательность вопросов будущего врача согласно клиническим рекомендациям и оценивать точность диагноза и лечения.