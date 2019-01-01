ЖК «Салют»: технология «Куб 2.5» — современный подход к проектированию жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В декабре прошлого года девелопер PAN City Group[1] начал строительство второго дома ЖК «Салют»[2] в Кондратово по адресу ул. Камская 2/4. При строительстве домов ЖК «Салют» используется технология сборно-монолитного безригельного каркаса «КУБ 2,5» (каркас унифицированный безригельный). Система «КУБ» по праву считается на сегодняшний день одной из лучших в строительстве. В чём же её особенность и преимущество?

Надёжность

Все основные узлы и элементы конструкции изготавливаются в заводских условиях, и проходят строгую систему контроля качества. Повторная проверка проходит уже на строительной площадке, при приёмке и монтаже каркаса. Готовые элементы устанавливаются на строительной площадке с помощью механизированных средств. Данная технология позволяет изготавливать деталь качественно, не подвергать строительные материалы перепадам температур на улице, и возводить дом в любых погодных условиях. Конструкция настолько надежная, что способна вынести серьёзные сейсмические нагрузки.

Система «КУБ 2.5» синтезирует лучшее из кирпичного, панельного и монолитного домостроения, нивелируя недостатки. Например, в отличие от панельных и кирпичных домов, технология «КУБ 2.5» предполагает свободную планировку, а простота изготовления конструкций и технология монтажа позволяют возводить здания достаточно быстро. Строительство в КУБе не зависит от погодных условий и времени года — а вот монолитное строительство зимой обычно идёт медленнее или приостанавливается.

Эргономичность

Отличительная особенность системы «КУБ 2.5» — отсутствие ригелей, роль которых выполняют плиты перекрытия, и использование многоярусных колонн без выступающих частей в качестве стоек каркаса. Монтаж конструкций ведётся в следующем порядке: монтируются колонны и замоноличиваются в стаканах фундаментов, затем устанавливаются и привариваются к арматуре колонн плиты перекртия. Монтаж плит перекрытия на колонну и их соединение между собой даёт возможность дальнейшей работы без опалубки. Несущий каркас здания состоит только из внутренних элементов (колонн, перекрытий и при необходимости связей или диафрагм). В качестве наружных стен могут использоваться практически любые фасадные решения, что позволяет проектировать в КУБе современные оригинальные здания. Несущую способность обеспечивают колонны, благодаря этому в ЖК «Салют» возможно решение разных архитектурных задач по перепланировке квартир. Отсутствие ригелей и колонны без выступающих частей обеспечивают жильцам ровные стены и прямые углы без лишних выступов в месте примыкания стены и потолка.

Энергоэффективность:

Наружные стены ЖК «Салют» состоят из керамзитобетонных блоков 190 мм с прослойкой утеплителя 160 мм и трёхслойной полимерной штукатурки. Преимущество керамзитобетонных блоков состоит в теплоизоляционных функциях: керамзит не подвержен температурным воздействиям суровой зимы и дождливого лета. Во втором доме ЖК «Салют» будет не жарко летом и тепло зимой.

Межквартирные стены ЖК «Салют» состоят из двух пазогребневых плит с прослойкой минеральной ваты, благодаря чему толщина межквартирной стены достигает 20 см, что обеспечит хорошую звукоизоляцию между квартирами.

Перегородки в санузлах — пазогребневые гидрофобизированные блоки, которые обладают повышенной влагостойкостью.

В ЖК «Салют», дом второй — 160 квартир, 2 подъезда, 20 вариантов планировок, площадью от 29,9 до 84,8 кв. м. классического и евро-форматов. В квартирах увеличенные окна, дающие больше света, а расширенные балконы и лоджии можно будет использовать в качестве, например, комнаты отдыха. Все квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ», с использованием высококачественных материалов, что позволит сэкономить время и средства на ремонте.

Ознакомиться с ходом строительства второго дома ЖК «Салют», посмотреть планировки квартир, цены и выгодные условия приобретения[3] можно на сайте www.salutdom.ru, по тел. (342) 257-17-17, а также в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а, Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

ЖК «Салют», второй дом — это новая страница хорошей истории!

[1] ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

[2] ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

[3] Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности в отделе продаж по тел. (342) 257-17-17

Реклама