Григорий Серёдкин Пермьстат: за год бензин подорожал на 3,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководитель Пермьстата Владимир Белянин на пресс-конференции по итогам 2019 года представил сведения о динамике цен на товары и услуги. Так, сильнее за год подешевели сахар (на 33%) и куриные яйца (на 8%).

Обратная ситуация возникла по гречневой крупе, которая в 2018 году подешевела на 15,7%, но подорожала на 37,8% в 2019-м. Удорожание на 13—14% наблюдается по таким товарам, как фрукты, макаронные и крупяные изделия. На 10% подорожали сыры, молочная продукция. Пермский край занимает первое место в ПФО по росту цен на продовольствие — 3,69% за 2019 год.

Однако по приросту цен на непродовольственные товары в субъектах ПФО Прикамье расположилось на последнем месте. В отличие от Нижегородской области с годовым приростом в 3,89%, прирост цен в Пермском крае составил 2,11%.

На 9% снизилась стоимость бытовой техники и электроприборов. Телерадиотовары подешевели на 15%. Ростом цен отметились газеты (16%) и табачные изделия (11%), ювелирные изделия (8%), моющие и чистящие средства (5%). На 3,3% подорожал бензин.

Рост тарифов на коммунальные услуги сложился на уровне предыдущего года и составил 4,9%, на 0,6% превысив всероссийский показатель. Кроме ЖКХ на 4,6% подорожали медицинские услуги, на 5,8% — услуги образования, на 6,8% — театры, кинотеатры, музеи, и на 3% подорожала мобильная связь. Особенно выросли в цене тарифы на проезд в поездах дальнего следования (7,5%), а также на пассажирские авиаперевозки (19,1%).

Владимир Белянин, руководитель Пермьстата:

— В целом индекс потребительских цен в Пермском крае на все товары и услуги сложился в размере 103,05%. Напомню, что в 2018 году показатель составлял 103,8%. Цифры говорят об общей положительной тенденции в динамике цен на товары и услуги в регионе.