В 2019 году от отравления алкоголем в Пермском крае скончались 206 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2019 году зарегистрировано 405 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным ведомства, видна позитивная тенденция: в 2015 году отравлений было 867.

На протяжении последних пяти лет отравления спиртосодержащей продукцией чаще регистрируются среди неработающих лиц трудоспособного возраста. В три раза чаще отравление наступает у мужчин.

90% отравлений приходится на этанол, 5,1% — на метанол, 4,95 — на суррогаты.

Уровень отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом снизился в 2,6 раза. В 2019 году зарегистрировано 206 случаев летального отравления спиртосодержащей продукцией, тогда как в 2015 году — 512.

Кроме того, в 2019 году специалисты Роспотребнадзора проверили 309 объектов, занимающихся производством и реализацией алкоголя. Нарушения законодательства установлены в 77. Это продажа без сопроводительных документов и реализация пива с истёкшим сроком годности. Приостановлена реализация 46 партий алкогольной продукции в количестве 223,8 л.

К административной ответственности привлечены 42 юридических и 99 должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,4 млн руб.

Также ведомством установлены 102 сайта, на которых осуществлялась дистанционная продажа алкоголя. Данные о них переданы в Роскомнадзор, который уже заблокировал 96 сайтов.