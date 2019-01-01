Дмитрий Енцов журналист В Усть-Качке собака напала на двухлетнего ребёнка Родители обратились в полицию Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», на этой неделе в Усть-Качке произошло нападение собаки на двухлетнего ребёнка. Эту информацию подтвердил изданию глава Усть-Качкинского сельского поселения Денис Строганов.

По его словам, инцидент произошёл 15 января.

«По нашей информации, собака-дворняга укусила ребёнка за нос. К сожалению, родители не показали ребёнка представителю нашей администрации. Но родители вызвали «скорую» и написали заявление в полицию на хозяина собаки», — пояснил Денис Строганов.

Как уточнил Денис Строганов, собака не считается безнадзорной, так как у неё есть хозяин. «Хозяин и родители ребёнка знакомы друг с другом», — добавил глава поселения.

Денис Строганов отметил, что этот случай «первый за долгое время». Хозяину собаки вынесено предупреждение о том, что если он будет отпускать животное на улицу, то тогда собаку придётся забрать, стерилизовать и отправить на карантин. Кроме того, свою оценку ситуации должна дать полиция.

Глава отметил, что в 2019 году на работу с безнадзорными животными поселению было выделено 60,3 тыс. руб. из бюджета края, плюс освоено 52,3 тыс. руб. средств поселения. На 2020 год направлена заявка об увеличении краевого финансирования до 90 тыс. руб.

«По итогам прошлого года мы «отработали» по 19 безнадзорным животным, обнаруженным как своими силами, так и по заявлению граждан», — резюмировал Денис Строганов.



