Наталья Тимофеева журналист В Усть-Качке ищут деньги на гидрологическое исследование Учёные и чиновники уверены, что это поможет изменить границы охранной зоны и разрешить дальнейшие захоронения на кладбище Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 16 января, на площадке ОНФ прошло рабочее совещание по вопросу функционирования существующего кладбища на территории Усть-Качкинского сельского поселения. В обсуждении приняли участие краевые чиновники, члены ОНФ, учёные, представители администрации Усть-Качки. Также на заседании присутствовали помощник члена Совета Федерации Алексея Пушкова Марина Коркунова и руководитель аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова Андрей Курбацкий.

Как пояснили представители администрации Усть-Качкинского сельского поселения, проблема с местным кладбищем остро встала в 2019 году. Дело в том, что Усть-Качка является курортом федерального значения и на его территорию наложены жёсткие запреты в части ведения хозяйственной деятельности с целью защиты местной экологии.

В границах особо охраняемой природной территории — охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский» — прямо в лесу расположено кладбище, на котором хоронили местных жителей с момента основания поселения. При этом, согласно существующим нормативно-правовым актам, это кладбище является незаконным, и новые захоронения там запрещены (решение Пермского районного суда от 19 марта 2019 года). Однако, по словам главы Усть-Качкинского сельского поселения Дениса Строганова, этот судебный запрет и закрытые ворота кладбища жителей и ритуальные агентства не останавливают — гробы просто переносят через забор на руках. Глава поселения объясняет это тем, что ближайшее легальное кладбище расположено в 25 км от Усть-Качки. Люди не согласны преодолевать такие расстояния и продолжают хоронить своих близких в семейных кварталах — рядом с другими родственниками. Так как люди нарушают закон, глава поселения обращается в полицию, но те отказывают в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия такой статьи.

Ситуацию усугубляет то, что земельный участок, на котором расположено кладбище, входит в состав земель Лесного фонда, поэтому администрацию поселения ежегодно штрафуют на 300 тыс. руб. за мусор, который оставили посетители кладбища. При этом, так как право муниципальной собственности на участок до сих пор не зарегистрировано, поставить контейнеры для мусора там нельзя. Поэтому сейчас местная администрация пытается избежать дальнейших штрафов путём вывоза мусора как «ликвидации несанкционированной свалки».

Чтобы перевести участок, на котором находится кладбище, из Лесного фонда в муниципальные земли, требуется внушительный пакет документов. По словам Дениса Строганова, они собрали почти весь пакет и готовы запустить процесс перевода земель в другую категорию сразу же после получения последней бумаги. Но в администрации уверены, что основную проблему это всё равно не решит, так как запрет на новые захоронения сохранится.

Параллельно с этим администрация также пытается перевести в муниципальную собственность незаконное кладбище в деревне Луговая. Однако Денис Строганов уверен, что это тоже временное решение: места на маленьком деревенском кладбище закончатся через 1—3 года, а расширять его некуда, так как это кладбище находится посреди деревни. Кроме того, как утверждает заведующий отделом гидрогеологических исследований ОА «Кам-НИИКИГС» Сергей Белов, увеличение нагрузки на кладбище повлияет на источники питьевой воды и приведёт к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в деревне.

Найти участок под новое усть-качкинское кладбище в Пермском районе тоже, как оказалось, сложно. Специально для этого администрация Усть-Качкинского сельского поселения отправляла в администрацию Пермского района обращение с просьбой определить на территории поселения участок под новое кладбище. Однако в декабре 2019 года Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского района ответило, что на территории Усть-Качкинского сельского поселения отсутствуют участки, соответствующие по санитарно-эпидемологическим правилам и нормативам для размещения кладбища. Денис Строганов объяснил это тем, что почти все земли в Усть-Качкинском сельском поселении из-за активной застройки ранее были переведены из категории земель сельхозназначения в категорию ИЖС. Глава Усть-Качкинского сельского поселения также добавил, что если подходящие участки и есть, то все они находятся в частных руках. А денег в бюджете поселения на выкуп участка площадью более 10 га (чтобы кладбища хватило на 20—30 лет) в этом году нет, добавил другой представитель администрации поселения.

В связи с этим администрация Усть-Качкинского поселения надеется получить разрешение на открытие для захоронений существующего Усть-Качкинского кладбища и его дальнейшего расширения. Сергей Белов отметил, что в основе запрета лежит утверждение, что кладбище попадает во вторую зону санитарной охраны месторождений минеральных вод. Однако с 1974 года границы месторождений сократились почти в два раза, и кладбище в них не попадает. Кроме того, эти воды залегают достаточно глубоко, чтобы кладбище имело бы на месторождения какое-то влияние, в отличие от других источников загрязнения. Поэтому учёный предложил провести мониторинг источника загрязнений подземных вод. Так как на бурение скважины и проведение исследования нужны деньги, начальник гидрогеологической службы ЗАО «Курорт «Усть-Качка» Дмитрий Плотников предложил провести исследование в рамках нацпроекта «Экология» — это поможет получить софинансирование из федерального бюджета.

Заместитель начальника управления по охране окружающей среды минприроды Пермского края Ольга Дворянских напомнила, что особо охраняемая природная территория — это не только вода, но и лес как элемент оздоровления. А раз расширение кладбища подразумевает рубку деревьев, то расширение невозможно. Однако представители администрации Усть-Качкинского поселения в один голос начали говорить, что на местном кладбище деревья никто не рубит, а все могилы находятся между деревьями. Поэтому можно сделать проект расширения кладбища без рубки деревьев.

Депутат совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения Матвей Оборин отметил, что Усть-Качка — это единственный федеральный курорт в Пермском крае, поэтому у других муниципалитетов края такой проблемы с законностью кладбищ нет. Но она возникла в своё время на многих курортах России, и в регионах эту проблему решали по-разному. Например, в 2018 году в Калининградской области для Светлогорска, Отрадного и Зеленоградска смогли изменить границы округа горно-санитарной охраны курорта.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александр Зомарев отметил, что люди умирают всегда, и они «не будут ждать» пока разрешат захоронения на усть-качкинском кладбище или в границах поселения сделают новое кладбище. «Вы можете разработать новый проект границ, и правительство его утвердит, но это будет ещё не скоро. Но сейчас вы должны исполнять действующие нормативно-правовые акты», — подчеркнул он.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Пермском крае Елена Шлыкова также заявила, что нет иного пути, кроме предусмотренного законом.

Елена Шлыкова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Пермском крае:

— По закону действующее кладбище должно быть законсервировано. Если администрация хочет, то может добиться изменения нормативно-правовых актов. А пока нужно новое кладбище или другой временный вариант. Давайте проведём совещание на уровне губернатора или главного федерального инспектора по Пермскому краю, но представьте готовые варианты участков. Инициатива должна быть с вашей стороны.

В итоге дальнейшее обсуждение проблемы решили продолжить на заседании специально созданной рабочей группы при Западно-Уральском межрегиональном управлении Роспотребнадзора.