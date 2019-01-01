Дмитрий Енцов журналист Роберт Джонсон: «Хотел бы параллельно быть баскетболистом и музыкантом» Первое интервью с американским новобранцем «Пармы» Поделиться Поделиться Твитнуть

24-летний американский новичок пермского баскетбольного клуба «Парма» — о переезде из Польши, морозах и планах на запись собственного рэп-альбома.

— Первый вопрос — самый банальный: почему ты решил перейти в «Парму»?

— Я решил, что переход в клуб элитной российской лиги — это отличная возможность сделать следующий шаг в карьере. Не скажу, что я мечтал именно об этой лиге, но в любом случае я хотел перейти в лигу классом выше, чем польская.

— Когда твой переход в «Парму» уже состоялся, президент польского клуба рассказал местным СМИ, что в твоём контракте был пункт об уходе в любой момент, если твой потенциально новый клуб заплатит компенсацию за переход, что и произошло. Так и было?

— Да, это правда. «Парма» действительно предложила компенсацию моему уже предыдущему клубу, и я воспользовался пунктом о своём уходе.

— Ты что-либо слышал ранее о команде «Парма» и о Перми как о городе?

— Честно говоря, не слышал ни о команде, ни о городе. Когда поступило предложение от «Пармы», я в первую очередь посмотрел страничку клуба в социальных сетях, немного порылся в интернете. Потом поспрашивал мнения у тех игроков, которые имели опыт выступления в российских клубах, в том числе в Единой лиге ВТБ. Но всё равно информации оказалось недостаточно, и когда впервые прилетел в Пермь и ехал из аэропорта, то всё время спрашивал о городе и команде какую-то информацию.

— Ты перешёл в декабре — в один из самых холодных периодов в пермской погоде. Тебя не шокировали холода и такое количество снега?

— Не сказал бы, я ожидал, что здесь холодно. Поэтому особого шока не было.

— Как тебе Пермь спустя месяц после переезда сюда?

— Большинство времени я провожу в зале в баскетбольной среде, поэтому первое, что приходит в голову, — здесь действительно любят баскетбол. Второе — это еда. Я был приятно удивлён качеством еды. По крайней мере в тех заведениях, где я был. Что касается самого города, то первое, на что обратил внимание, — сочетание старых и новых зданий. То есть у вас не делится территория на старый город и новый город, а всё вперемешку. И не скажу, что это отрицательное впечатление. А в целом — всё хорошо. Инфраструктура, супермаркеты — всё на уровне.

— Ты собираешься перевозить в Пермь своих родителей, родственников, чтобы было не скучно?

— Я бы хотел, чтобы друзья и родственники приехали сюда в гости на время, а постоянно со мной живёт моя девушка.

— Недавно был один из важнейших праздников в христианском мире — Рождество. Отмечал ли его, где и каким образом?

— Во время Рождества я был в Перми, мы отметили его вдвоём вместе со своей девушкой в домашней атмосфере. Я бы сходил на церковную службу, но пока не понял, есть ли в Перми подходящие церкви.

— А как ты справляешься с бытовыми вопросами? Сам ли ходишь в магазины? И если да, то как объясняешь, что тебе нужно?

— На самом деле я пока прошу ходить со мной в магазины водителя, которого предоставил мне клуб. Он объясняет, что где продаётся и сколько стоит.

— Если искать общую информацию о тебе, то известно не очень много даже в англоязычных поисковиках. Основная информация — ты был на слуху в студенческом баскетболе, потом в твоей картере появился клуб из Польши, и всё. Можешь восполнить пробелы по информации о тебе?

— На самом деле особо добавить нечего. Я играл в баскетбол в школе (в штате Вирджиния, — прим.), затем в университете штата Индиана (учился и играл до 2018 года, — ред.). После этого один сезон был в системе клуба НБА «Милуоки Бакс». Ну и затем поехал в Польшу.

— Почему именно такой выбор?

— Я вместе с агентом подумал, что это шаг в развитии. На самом деле среди американских баскетболистов совершенно разное мнение насчёт переезда в Европу, выступления за европейские клубы. Но лично я считаю, что поступил правильно. Моя мечта — это игра в НБА. И переезд в Европу из фарм-клубов команд НБА — это способ и поднять свой уровень и стать заметным.

— Сильно ли американский баскетбол отличается от европейского? Это всё же один вид спорта или два разных?

— Интересный вопрос. На этот счёт тоже существуют разные мнения. Я считаю, что, конечно же, это один и тот же вид спорта, но, с другой стороны, европейский баскетбол сильно отличается от американского. Американский более атлетичный, что ли. Плюс, довольно сильно отличаются правила в той же НБА и в Европе. Что касается силы, то я уверен, что уровень европейского баскетбола сильно вырос за последние годы. Лучшие европейские команды сегодня — это действительно топ-команды мирового уровня. А лучшие европейские лиги — действительно сильные лиги. В их числе и русская лига.

— Вернёмся к твоей персоне. Всегда ли ты хотел быть баскетболистом? Заметил, что, в отличие от тех же футболистов или хоккеистов, среди баскетболистов нередко встречаются люди, которые вообще не думали о баскетболе с детства, а стали им заниматься либо после того, как перепробовали другие виды спорта, либо так сложились обстоятельства.

— Ха, можно сказать, что у меня та же история. В детстве я мечтал стать игроком по американскому футболу и занимался им. Баскетбол же появился позже, и лет в 12—13 я понял, что хочу профессионально заниматься баскетболом.

— Ну а теперь самый важный и самый серьёзный вопрос. У тебя очень запоминающийся внешний вид. Особенно огромная борода — навскидку я даже и не смогу сказать, у кого в Единой лиге ВТБ борода круче, чем у тебя. Она тебе не слишком мешает?

— На самом деле меня часто об этом спрашивают. Но нет, она мне не мешает вообще. Когда я со своей девушкой переехал в Пермь, то мы с ней шутили, что борода как раз хорошо будет греть в морозы. И мне очень приятно, что моя борода, наверное, самая большая в лиге.

— До твоего появления в России главным модником по части внешнего вида считался игрок ЦСКА Данни Хэккет. Теперь у него появился достойный конкурент. Если он вдруг изменит имидж, то будешь ему чем-то «отвечать»?

— Не думаю, потому что на данный момент я нашёл идеальный внешний вид для себя.

— Тем не менее, если гуглить твои фото, то в колледже ты совсем без бороды и с короткой причёской. И только выступая в Польше, ты стал выглядеть так, как сейчас. Что тебя побудило отрастить бороду и волосы?

— Если честно, то цели отращивать вообще не было. В какой-то момент мне было то ли лень, то ли не было времени идти в барбершоп, и я понял, что мне комфортно с бородой и длинными волосами. Это было примерно летом прошлого года.

— Ты выглядишь будто из 1970-х годов. Твой образ легко представить, дополнив к нему классические громадные американские легковые автомобили, типа «Форда», «Кадиллака» или «Бьюика», кожаную обтягивающую куртку и так далее. Это кажущийся реверанс в сторону ретро или тебе действительно нравится та эпоха?

— Ха, на самом деле так и есть. Может, сам образ и вышел случайным, но мне действительно нравится культура 70-х годов, стиль того времени.

— То есть ты любишь рок, звуки гитары Джимми Хендрикса или больше диско?

— Удивительно, но мне ближе рэп, чем другие стили. При этом я сам читаю рэп.

— То есть можно сказать, что после завершения твоей карьеры баскетболиста мы можем стать свидетелями карьеры рэп-исполнителя?

— Почему после окончания карьеры игрока? Можно и параллельно. Я потихоньку что-то записываю из треков для себя. Но запись полноценного альбома — моя мечта.

— Чтобы понять, в каком стиле рэпа будет альбом, назови похожих известных исполнителей.

— На ум не приходят известные имена, читающих в таком же стиле. Возможно, мой стиль в чём-то уникальный — это христианский рэп, где я говорю о религии, о Боге не в медитирующем стиле, а немного танцевальном.

— Спортсмены — суеверные люди, даже если они не признаются в этом. Как твоя религиозность сочетается с суевериями, с приметами перед матчами?

— А у меня нет суеверий. Я могу перед тренировкой или игрой помолиться, но это не суеверие.

— В «Парме» есть ещё один гражданин США — Лоренцо Уильямс. Ты и вне площадки больше всего с ним общаешься?

— Возможно, так и есть, он действительно даёт мне много советов. Но я не сказал бы, что сильно меньше общаюсь с остальными, — английский язык знают в клубе многие.

Источник — газета «Пятница»