Дмитрий Енцов журналист Определён поставщик 31 автомобиля скорой помощи в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Подведены итоги аукциона на поставку 27 «обычных» автомобилей скорой помощи и четырёх реанимобилей для нужд ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи». Победителем стало ООО «Грузавтоимпорт».

При начальной (максимальной) цене контракта в 63,9 млн руб. компания его исполнит за 63,6 млн руб. Вторым участником аукциона было ООО «Профавто НН», которое было готово выполнить контракт за максимальную цену.

По условиям контракта все автомобили и оборудование, которым оснащён спецтранспорт, должны быть произведены не ранее 2019 года и быть абсолютно новыми. Товар требуется поставить в ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, что в ноябре 2019 года Заксобрание края приняло поправку в бюджет региона, позволяющую приобрести в 2020 году 231 автомобиль скорой помощи для медучреждений региона. Их закупка позволит обновить автопарк «скорых», создав «подушку безопасности» на случай, если по каким-то причинам машины аутсорсера не выйдут на линию.

В ноябре 2019 года краевые власти объявили торги на приобретение 33 автомобилей скорой помощи. В начале декабря контракт был заключён с ООО «ГрузАвтоИмпорт» за 67,9 млн руб.

В минздраве сообщили, что круглосуточно в Прикамье работают 242 бригады скорой медицинской помощи. При этом Пермь и территория КУБа работают в режиме аутсорсинга, а медицинские учреждения в остальных территориях имеют собственный автопарк спецавтомобилей. На аутсорсинге в Перми работают около 110 автомобилей, и около 20 ездят по Пермскому краю.