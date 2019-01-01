Евгения Пастухова выпускающий редактор Куеда готовится к объединению в муниципальный округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в ближайшее время стартует процесс преобразования Куединского района в муниципальный округ. Сегодня, 16 января, эту тему обсуждали на встрече с главой минтера Александром Борисовым и замглавы администрации Дмитрием Пучко с местными советами депутатов, Земским собранием с главами районов. Краевые власти ответили на их вопросы, связанные с преобразованием.

По данным «Нового компаньона», предполагается, что вопрос об объединении в муниципальный округ будет рассматриваться на ближайшем заседании Земского собрания, дата которого пока не определена.

Напомним, из 46 муниципалитетов сегодня не вошли в процесс преобразования семь. Куеда может стать четырнадцатым муниципальным округом.