Дмитрий Енцов журналист Подрядчик строительства зоопарка через суд пытается взыскать 660 млн со своего субподрядчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск АО «РЖДстрой» к своему субподрядчику ООО «Фирма «СТУЗ». Заявитель требует вернуть с ответчика 660 млн руб. за неисполнение контракта по работам на первой очереди пермского зоопарка. Судебное заседание назначено на 25 февраля.

Отметим, что общая сумма, направленная на работы по первой очереди пермского зоопарка, составила 1,8 млрд руб. Подрядчик АО «РЖДстрой» получил за выполненные работы более 1,5 млрд руб. При этом на 587 млн из них краевой минстрой уже аннулировал акты «РЖДСтрою» и отправил претензии «дочке» РЖД на возврат денег за некачественную работу.

Управление капитального строительства Пермского края подало иск к АО «РЖДстрой» в пермский арбитраж.

Параллельно в декабре были задержаны ответственный за строительство зоопарка со стороны подрядчика Илья Козырев и на тот момент начальник УКСа Дмитрий Левинский.

На фоне всех процессуальных процессов объявлено об очередном переносе срока ввода зоопарка — теперь на 2022 год.