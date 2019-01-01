Григорий Серёдкин За год iPhone на вторичном рынке Перми подешевели на 2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис Avito проанализировал продажи смартфонов на вторичном рынке Перми. iPhone со средней ценой 13,5 тыс. руб. стал на 2% дешевле, чем в 2018 году.

При этом iPhone остаётся самым востребованным смартфоном у покупателей. Второе место занимает Samsung cо средней стоимостью 8,8 тыс. руб. Его цена выросла на 10%. Затем следуют китайские Xiaomi (8,4 тыс. руб) и Huawei (8,5 тыс. руб): средняя цена на них за год уменьшилась на 4,2% и увеличилась на 2,9% соответственно.

Наибольший рост цены в топ-10 марок смартфонов зафиксирован у Nokia. Цена на смартфоны со средней ценой в 4 тыс. руб. выросла на 25% за год.

Больше всех снизилась цена на cмартфоны Sony. Эта марка стала доступнее на 25,8% со средней ценой в 4,2 тыс. руб.

В Перми средняя цена смартфона на вторичном рынке составила 8,6 тыс. руб, что на 1,2% выше уровня 2018 года. По России аналогичный средний показатель составил 9,3 тыс. руб., что на 5,8% больше, чем в 2018 году.