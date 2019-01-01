Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 17 по 24 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Отгремели новогодние фейерверки, хороводы вокруг праздничной ёлки закончены, но интересные события на этом, конечно же, не прекращаются. В Перми пройдут многочисленные концерты, выставка железной скульптуры, мастер-классы и презентации книг. Пермяки посмотрят кино с психологом и увидят камерный спектакль-исследование. Главным событием ближайших дней станет Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник».

Гостями Всероссийского фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+) станут Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева и другие знаменитости фолк-сцены, а также ярмарка народных промыслов, ремесленные мастер-классы, гадания, вертепный театр из Москвы, файер-шоу «Крещенские огни» и главная забава — «Пельменные помочи», когда гости фестиваля, разбившись на команды, лепят разноцветные пельмени с разными начинками, а потом дружно их поедают.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 17—19 января

Оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением главного дирижёра Артёма Абашева выступит с концертом—презентацией (6+) новой акустической ракушки, которая недавно была приобретена для театра.

В программе симфонического концерта — Тройной концерт Людвига ван Бетховена (солисты: Филипп Копачевский (фортепиано), Андрей Баранов (скрипка), Алексей Жилин (виолончель) и Первая симфония Иоганнеса Брамса.

Пермский театр оперы и балета, 22 января, 19:00

Полина Осетинская

С программой «Музыка кино» (6+), состоящей из пьес ведущих композиторов кинематографа ХХ и ХХI веков, выступит трио выдающихся музыкантов: Елена Ревич (скрипка), Полина Осетинская (фортепиано) и Роман Гончаров (альт).

Гений кино Чаплин, сам сочинявший прекрасные мелодии для своих фильмов, академический композитор и директор консерватории Нино Рота, прославившийся отнюдь не своими операми и балетами, а киномузыкой, король танго Гардель и другие мастера звуковой дорожки и просто композиторы — таково звучащее содержание концерта. Кроме этого, слушателей ждёт рассказ об истории избранных шедевров музыки кино с фрагментами фильмов на экране.

Органный концертный зал, 18 января, 18:00

Лауреат международного и всероссийских конкурсов ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет» приглашает на концерт «Хорус» в разных степенях» (6+), посвящённый 20-летию коллектива. Поздравить юбиляров в этот вечер придут их коллеги и друзья: органистка Евгения Камянская, пианист Геннадий Лукиных, Оркестр русских народных инструментов, солистки Пермского театра оперы и балета Наталья Буклага (меццо-сопрано) и Наталья Кириллова (сопрано), джазовое трио под управлением Александра Колесникова, танцевальный коллектив «Пермская чечётка».

Органный концертный зал 20 января, 19:00

В Перми работает выставка железной скульптуры Олега Филимонова (0+). В экспозиции, обращающейся к теме сохранения исторического наследия, представлены работы, созданные в период с 2017 по 2019 год. Одной из первых работ, давшей начало выставке, стал «Железный мамонт». Скульптура была создана в защиту исторически значимых объектов городской среды и стала актуальной метафорой. В последующие три года было сделано ещё более 20 композиций.

Пермская арт-резиденция, до 23 февраля

Презентация книги Марины Щелкановой «Мой путь» (16+) будет интересна начинающим авторам, которые чувствуют в себе силы писать.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 января, 18:00

Здесь же состоится мастер-класс «Вольные путешествия и альтернативный образ жизни» (16+). Модератор Ольга Никонова — профессиональный путешественник, журналист, гид, переводчик, коуч. Она расскажет, как много и нестандартно путешествовать, зарабатывая в пути, об интересных волонтёрских программах и экопоселениях. Что такое вордскулинг (wordschooling) и как странствовать с детьми, про экологически чистую осознанную жизнь, вегетарианство, минимализм, ЗОЖ.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 января, 18:30

В рамках выставки «Образование и карьера» пройдёт презентация программы BFI CNN Detector «По ту сторону экрана» (12+). Программа определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. Спикер — Константин Белоусов, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания филологического факультета ПГНИУ.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 17 января, 13:00

Здесь же состоится мастер-класс «Искусство скетчинга» (12+). Спикеры — Анна Манторова и Ирина Коурова, старшие преподаватели кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 18 января, 12:50

В Перми выступит вокалист из Кливленда (США) Ремей Вильямс (18+). Музыкант гастролировал с артистами звукозаписи Columbia, выступал на открытии Alessia Cara, на разогреве у Janelle Monae в туре Dirty Computer Tour. В настоящее время открывает Summer Walker для артиста 6lack.

Ресторан «Гастропорт», 24 января, 20:00

Частная филармония «Триумф» и «ПОЛЕ-театр» представляют спектакль по пьесе Владимира Клименко (KLIM) «Девочка и спички» (6+). Это камерный спектакль-исследование для 70 зрителей с элементами иммерсивности. Режиссёр и актриса спектакля Вера Макаренко, выпускница ГИТИСа, мастерской Марата Гацалова.

Частная филармония «Триумф», 20 января, 20:00

В рамках киноклуба «В кино с психологом» зрители увидят фильм «Мне бы в небо» (16+). Главный герой фильма живет «в воздухе», в постоянном движении, тем самым убегая от самого себя и своих проблем. Фильм об одиночестве, свободе и о том, как важно иметь надежный тыл, семью, человека, протягивающего руку помощи в нужный момент.

Киноцентр «Премьер», 22 января, 19:00