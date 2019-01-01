Григорий Серёдкин В «Олимпии» освятят бассейны Поделиться Поделиться Твитнуть

19 января в 19:00 священнослужитель церкви Святого великомученика целителя Пантелеймона отец Олег освятит воду бассейнов, сообщает официальная группа спорткомплекса «Олимпия» в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнил «Новому компаньону» директор спорткомплекса Алексей Назарычев, это ежегодная процедура, которая происходит в честь праздника Крещения Господня.

Напомним, что в ранее после посещения кафе бассейна «Олимпия» от сальнонеллёза скончался 11-летний мальчик. В октябре 2019 года в бассейне «Олимпия» утонула 11-летняя девочка. Аналогичный случай произошёл в 2018 году.