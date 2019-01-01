Дмитрий Енцов журналист Букмекеры «ставят» на гостей в домашнем матче «Пармы» с «Нижним Новгородом» Поделиться Поделиться Твитнуть

Букмекерские конторы «ставят» на баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в матче с «Пармой», который состоится в Перми в ближайшую субботу, 18 января.

Коэффициент на победу хозяев составляет 2,15, в то время как на нижегородцев — 1,70. При этом специалисты считают, что матч будет очень упорным, потому что «Парме» даётся фора всего в 2,5 очка.

«Парма» сейчас занимает предпоследнее, 12-е, место (четыре победы, девять поражений) в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Нижний Новгород» — восьмое (пять побед, семь поражений).

В истории противостояния двух команд значительное преимущество у гостей — из семи проведённых в лиге матчей они выиграли шесть, в том числе матч первого круга нынешнего сезона (105:99).

«Парма» же в ответ может указать на тот факт, что в прошлом году в финале Кубка России она выиграла именно у «Нижнего Новгорода со счётом 73:67.

0+