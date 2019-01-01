«Единая Россия» поддержала Михаила Мишустина на должности председателя правительства РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

«Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Об этом сообщает сайт партии со ссылкой на секретаря генсовета, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина — высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение Президента и готовы активно совместно с Кабинетом министров работать на благо страны», — сказал Турчак.

Он отметил, что президент в послании Федеральному Собранию определил приоритеты работы. «В «Единой России» воспринимают это послание широко — как послание ко всему народу России. Тем более, что президент говорил о проблемах, которые касаются всех граждан страны. «Единая Россия» видит свою задачу в том, чтобы каждое предложение послания как можно скорее заработало и стало приносить пользу людям. Мы обладаем самым широким политическим представительством в системе публичной власти, о которой вчера говорил президент, — от уровня страны, до уровня муниципалитета. Нам очень важно сейчас оперативно включить все механизмы обратной связи, учета мнений регионов и граждан по всем темам президентского послания», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

По его словам, эти мнения должны быть учтены в процессе законодательного обеспечения президентских инициатив, поэтому партии предстоит тесно работать с президентом, его администрацией, фракцией партии в Государственной думе и особенно новым главой правительства, новым кабинетом министров.

«От эффективности этой работы с правительством во многом зависит то, насколько качественно будет реализовано послание. Политическая позиция «Единой России», имеющей конституционное большинство в Госдуме, большинство в представительных органах власти, будет иметь ключевое значение при принятии важнейших решений по развитию нашей страны», — заключил Турчак.

Напомним, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина нa должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.